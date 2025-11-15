Maltempo in Liguria: prolungata l'allerta gialla e dalle 12 di domani scatta l'arancione

Un’ondata di maltempo particolarmente intensa ha investito la Liguria fin dalle prime ore del mattino. L’allerta gialla inizialmente attiva sul Ponente fino alle 15 e sul Centro-Levante fino alle 18 cambia ora configurazione: la perturbazione si sposta verso Levante, che passa in gialla, mentre Centro e Ponente tornano in verde.

Il miglioramento sarà però temporaneo: da stanotte l’intera regione tornerà in allerta gialla, in vista di un nuovo peggioramento. Domani, domenica, dalle 12 l’allerta salirà ad arancione su tutta la Liguria.

La perturbazione, in movimento da ovest verso est, ha portato precipitazioni diffuse fin dalla notte, con picchi significativi: 55 mm alla Madonna delle Grazie sopra Voltri, 236 mm in 6 ore a Settepani, 20 mm in soli 5 minuti a Sciarborasca.

Particolarmente colpito il Ponente genovese: Voltri, Pra’, Sampierdarena, la bassa Val Polcevera e il Medio Ponente.

Una frana ha interrotto l’Aurelia all’altezza della galleria Pizzo di Arenzano: massi e detriti sulla carreggiata hanno imposto la chiusura della strada, poi riaperta a metà mattinata.

Numerose le criticità anche nella viabilità cittadina:

via Reti con tombini saturi,

parcheggio del liceo Lanfranconi allagato già dall’alba,

sottopasso di Brin chiuso dalle 6.30,

tunnel di via Degola chiuso dalle 7,

chiusure temporanee anche per via Milano (zona San Benigno) e via Perlasca.

Dalla mezzanotte la Sala Emergenze della Protezione Civile del Comune è attiva per monitorare i corsi d’acqua. Nonostante le forti piogge, i torrenti del Ponente (Leira, Cerusa, Varenna, Branega, San Pietro) restano sotto le soglie di guardia.

Presìdi della Polizia Locale e dei volontari monitorano i sottopassi di Brin e via Degola, mentre la frana di via Rubens non ha interessato il territorio comunale.

La sindaca Silvia Salis è in contatto costante con la sala emergenze, dove è presente l’assessore Massimo Ferrante.

