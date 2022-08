Maltempo in Liguria, l'on. Paita a Telenord: "Emergenza sotto controllo ma infrastrutture subito"

La deputata di Italia Viva, presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita, intervenuta nel Live di Telenord dedicato al maltempo, ha annunciato che la tratta ferroviaria Chiavari-Sestri Levante dovrebbe "essere ripristinata nel primo pomeriggio di oggi". La linea ferroviaria è stata interrotta questa mattina, giovedì 18 agosto ndr, a causa dei temporali e del vento forte che si è abbattuto nel Tigullio. I danni maggiori si sono registrati a Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

Con la furia del maltempo che si è scaricata sulla Liguria, è tornato molto di attualità il tema legato alle infrastrutture della regione. "Con il governo Draghi erano in corso tutta una serie di passaggi fondamentali su opere che in questo momento erano fondamentali per la Liguria - ha spiegato l'on. Paita -, dal tunnel della Val Fontanabuona al tunnel di Ponente, passando per il Terzo Valico. A rischio adesso c'è la velocità di questi progetti, queste opere devono assolutamente passare davanti ad altre. In questa legislatura eravamo riusciti e fare tantissimo, speriamo con la nuova di riaccendere il focus sulla situazione infrastrutturale ligure".

"Clima politico intelligente sulle opere". Lo definisce così la presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita, ricollegandosi, probabilmente, ai dibattiti in corso nei mesi passati tra favorevoli e "contrari" alle opere infrastrutturali. "La Liguria la tuteli di più con nuovi progetti, non con meno. L'entroterra non dev'essere abbandonata, perché lasciandola indietro condizioni negativamente anche la costa. Le infrastrutture non sono contrarie all'ambiente, ma semmai sono la premessa per il mantenimento di un ambiente accogliente per tutti noi", ha aggiunto la deputata.

"Le infrastrutture si devono parlare, si devono confrontare per studiare le migliori strategie", ribadisce Paita. L'aeroporto di Genova Cristoforo Colombo serve a Genova e alla Liguria? La presidente della Commissione Trasporti Paita non ha dubbi: "Sì, serve l'aeroporto nella nostra regione, ma è chiaro che dev'essere messo nella condizione migliore per poter operare, con collegamenti sufficienti e pista messa nelle migliori condizioni".