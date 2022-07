Genova, l’intervista al sindaco Bucci: “Dalle infrastrutture alla diga, sono ottimista perché i problemi si risolvono”

di Christian Torri

Il primo cittadino ha parlato anche della crisi energetica, con il taglio delle forniture di gas da parte della Russia, e del problema legato alla siccità

In occasione del convegno organizzato da The European House- Ambrosetti, sul tema delle infrastrutture liguri, il sindaco di Genova Marco Bucci ha ribadito l'importanza delle grandi opere per la regione e la città di Genova. Nell'intervista rilasciata a Telenord è tornato a parlare della diga foranea: " E' un'opera fondamentale per il Nord Italia e tutta la città, ribadico che mi spiace che non tutti l'abbiano capito".

Dalla crisi energetica all'aumento dei prezzi passando per la siccità, Il primo cittadino di Genova non ha dubbi: "Sono ottimista perchè solo con un atteggiamento positivo si risolvono i problemi".