Diga Genova, Giovannini: "Siamo attenti, non serve rivedere i tempi per l'opera"

di Christian Torri

Queste le parole del ministro delle infrastrutture Giovannini ospite all'annual meeting di Assarmatori

"Siamo attenti, il presidente dell'autorità portuale già sta lavorando con le imprese - dice il ministro delle infrastrutture Giovannini all'annual meeting di Assarmatori - abbiamo previsto l'aumento dei costi come il governo ha previsto per tutte le opere del PNRR, ci sono consultazioni in atto e bisogna andare molto veloci. Non ci sono sorprese dalle difficoltà di mercato, ci sono molte altre gare che stanno procedendo regolarmente e alcune hanno maggiori difficoltà.

Non c'è nessuna ragione per allungare i tempi anche perrchè le regole del Pnrr sono quelle in vigore, sappiamo e abbiamo fatto valutazioni sulla realizzabilità dell'opera così come le altre opere".