Diga foranea di Genova, Folgiero (Fincantieri): "Budget a disposizione non era capiente"

di Redazione

In occasione della consegna del pattugliatore “Sheraouh”, seconda unità della classe commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar

In occasione della consegna del pattugliatore “Sheraouh”, seconda unità della classe commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar, abbiamo chiesto all'ad Fincantieri Pierroberto Folgiero a che punto siamo e che margini ci sono per riallaccire una trattativa sulla diga foranea di Genova:

"Noi su quel lavoro siamo mandanti, il mandatario è we build, sicuramente il budget si è dimostrato non capiente, la compagine mandata dal mandatario valuterà tutte le opzioni disponibili, nell'interesse delle infrastrutture, del territorio e dell'opera molto importante per il paese è una delle 10 opere più importanti"