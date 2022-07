Nuova diga di Genova, Signorini e Toti ottimisti: "Contiamo di chiudere entro luglio"

di Redazione

Dopo che la prima gara di aggiudicazione è andata deserta si sta lavorando per trovare una soluzione in tempi brevi

Nel corso del forum Think tank Liguria 2030 in corso a Palazzo Ducale di Genova e organizzato da Regione Liguria e The european house Ambrosetti, si è parlato naturalmente della nuova diga di Genova. Dopo che la gara è andata deserta si sta lavorando per trovare una soluzione in tempi brevi.

"Contiamo di chiudere entro luglio, ma aspettiamo di esserne sicuri prima di parlare” le parole del presidente della Regione LIguria Giovanni Toti.

Ottimista ma prudente Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale: "Stiamo lavorando sulle negoziazioni, non mi sbilancio troppo".