Bucci: "Rixi ministro delle infrastrutture? Sarebbe ottimo per Genova e per tutta la Liguria"

di Marco Innocenti

"Edoardo Rixi come nuovo ministro delle infrastrutture? Sarebbe un'ottima cosa". Così Marco Bucci, sindaco di Genova, sull'ipotesi di un ritorno del deputati del Carroccio al dicastero dove fu sottosegretario nel 2018, stavolta però con la carica di vertice.

"Ricordiamo tutti che il decreto Genova è merito di Rixi e del suo team. Nel 2018 noi abbiamo potuto fare un sacco di lavori, nei modi giusti e nei tempi giusti. Per la nostra città sarebbe davvero una cosa importante, anzi non solo per Genova, direi per tutta la Liguria e direi anche per l'Italia".