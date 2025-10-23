Maltempo in Liguria, Giampedrone a Telenord: “Allerta arancione, le piogge più forti tra la mattina e il primo pomeriggio, massima prudenza"

«Oggi è una giornata importante dal punto di vista meteorologico. È in arrivo una perturbazione piuttosto significativa che interesserà soprattutto il Centro e il Levante della Liguria. Siamo in allerta arancione per temporali, il livello massimo per questo tipo di fenomeni, e ci aspettiamo un evento che si esaurirà nel corso della giornata, ma con un’intensità da monitorare con grande attenzione». Così ai microfoni di Telenord l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone,





«Oltre alla pioggia, avremo anche venti forti che, tra la serata e la giornata di domani, potranno provocare una mareggiata significativa. Sul fronte marino sarà necessario mantenere alta l’attenzione. Le precipitazioni, invece, dovrebbero attenuarsi gradualmente nel pomeriggio. I nostri previsori stanno già lavorando sull’evoluzione delle prossime 24 ore, e il bollettino di metà mattina ci fornirà ulteriori indicazioni».





«Il momento più critico per le piogge – aggiunge Giampedrone – sarà nelle ore centrali della giornata. L’allerta arancione scatterà dalle 10 e durerà fino alle 20 di questa sera. Mi aspetto che le piogge ci accompagnino almeno fino al primo pomeriggio, e che successivamente si manifestino le risposte idrologiche più rilevanti, soprattutto nei bacini di maggiori dimensioni».





«Raccomando a tutti la massima prudenza, anche nelle zone in allerta gialla, perché il fronte in transito, seppur veloce, resta piuttosto intenso. Nella notte si sono già registrate piogge forti al confine con la Toscana: si tratta della fase prefrontale della perturbazione che sta interessando la nostra regione. È un passaggio che si inserisce in un contesto di instabilità che dura da alcuni giorni, con temporali localmente forti e qualche disagio nell’estremo Levante. Ora attendiamo la parte più attiva del fronte nelle prossime ore».

