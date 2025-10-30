Maltempo in Liguria: allerta gialla prolungata e disagi tra Genova e il Levante

Prosegue l’allerta meteo sulla Liguria. L’Arpal ha esteso fino alle 18 di oggi, giovedì 30 ottobre, l’allerta gialla per piogge e temporali sui grandi bacini del Levante (zona C), mentre per le aree centrali e l’entroterra orientale (zone B ed E) la conclusione resta fissata alle 13, come previsto in precedenza.

Le piogge intense della notte hanno provocato numerosi allagamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nell’area genovese. In Valpolcevera, il sottopasso di Brin a Certosa è stato chiuso a causa dell’acqua alta, costringendo gli automobilisti a deviazioni e rallentamenti. La via della Pietra è rimasta l’unica arteria percorribile in direzione del centro città, creando difficoltà per chi si spostava verso scuole e luoghi di lavoro.

Situazione complicata anche a Cornigliano, dove la rotatoria di via San Giovanni d’Acri è finita sott’acqua. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per gestire il traffico e garantire la sicurezza.

Disagi infine a Rivarolo, con allagamenti nel sottopasso di piazza Pallavicini e rallentamenti in direzione Borzoli, dove si sono formate lunghe code.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, invitando la popolazione a monitorare gli aggiornamenti dell’Arpal e a evitare zone potenzialmente soggette ad allagamenti fino al miglioramento delle condizioni meteo previsto in serata.

