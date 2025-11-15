Maltempo, Genova: Polcevera a livello di guardia, evacuata Ikea, rientra l'allarme Fegino (VIDEO)
di R.C.
Il centro commerciale svedese, situato sulla riva destra del torrente, è stato evacuato per precauzione
Il maltempo continua a farsi sentire su Genova, dove il torrente Polcevera ha raggiunto il livello di guardia, richiedendo un costante monitoraggio da parte delle autorità. Il centro commerciale Ikea, situato sulla riva destra del torrente Polcevera, è stato evacuato per precauzione. Nel frattempo rientra l’allarme per il Rio Fegino, la cui esondazione aveva destato preoccupazione nelle ultime ore. La situazione resta comunque sotto osservazione, con le squadre di protezione civile pronte a intervenire in caso di nuova criticità.
