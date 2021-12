Maltempo Genova, Piciocchi: "Qualche anno fa sarebbe andata molto peggio"

di Alessandro Bacci

L'assessore: "Galleria Mazzini? Abbiamo un problema con i condomini, c'è un tema di canali di gronda privati su cui andrebbe fatta manutenzione"

La bomba d'acqua che ha colpito Genova nella giornata di sabato ha causato ingenti danni. La Valpolcevera e la Valbisagno hanno fatto i conti con il fango e l'acqua che ha invaso il territorio. A commentare quanto accaduto è l'assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi: “Io sono moderatamente soddisfatto. È chiaro che ci sono stati dei problemi che non voglio svilire o sottovalutare, a fronte del fenomeno a cui abbiamo assistito dico che qualche anno fa sarebbe andata molto peggio. Abbiamo lavorato molto sulla prevenzione in questi anni, abbiamo speso 68 milioni di euro in interventi per la messa in sicurezza del territorio. È il lavoro di prevenzione che oggi riconduciamo alla parola resilienza. Alla fine abbiamo avuto un rivo che è esondato in via Lodi, tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno. È chiaro che dobbiamo migliorare con la pulizia delle caditoie, le nostre strade sono state costruite quando questi fenomeni non c'erano, molte volte ci troviamo nella necessità di allargare queste caditoie.”

Ma come possono essere arginati questi problemi? "Solo di adeguamenti strutturali in quattro anni abbiamo speso 8,5 milioni di euro su tutto il territorio. Stiamo facendo lavori molto impegnativi sul rio Molinassi a Sestri Ponente. Una gola difficilissima. Il torrente Sturla che non era mai stato pulito. Questo tema ci pone il problema di molti privati, la legge dice che la competenza è dei proprietari. I Comuni non hanno strumenti di tipo coercitivo per obbligarli a fare la manutenzione e questo è un problema. In Galleria Mazzini abbiamo un problema con i condomini, c'è un tema di canali di gronda privati su cui andrebbe fatta manutenzione. Il nostro è un territorio fragile da ogni punto di vista. Va dato atto alla precedente amministrazione di avere iniziato un percorso virtuoso che la nostra ha implementato e migliorato. Non bisogna dividersi in tifoserie, io posso garantire il massimo impegno della giunta comunale sull'argomento. Stiamo lavorando anche sui fondi del Pnrr, consapevoli che è un argomento essenziale per la nostra città”.