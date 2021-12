San Gottardo, pochi minuti di pioggia e un fiume d'acqua travolge scooter e bidoni

di Alessandro Bacci

Pesanti allagamenti in via Lodi nel primo pomeriggio, il rio Trensasco fa paura. Fortunatamente la pioggia ha concesso una tregua

La forte pioggia ha colto impreparati i genovesi in questo sabato. Una vera e propria bomba d'acqua si è riversata sul capoluogo ligure intorno alle 13, flagellando il territorio almeno per un'ora. Sono tante le situazioni complicate che si sono verificate in tutta Genova. A San Gottardo i cittadini sono rimasti in ansia per molti minuti. Il rio Trensasco si è ingrossato notevolmente a causa della pioggia e la strada si è velocemente allagata.

La situazione più critica in via Lodi. Qui l'acqua ha creato un vero e proprio fiume in strada travolgendo gli scooter parcheggiati e i bidoni dell'immondizia. Alcune auto di passaggio hanno rischiato di restare bloccate sulla carreggiata allagata. Il paradosso è che tutto è avvenuto in pochissimi minuti. La pioggia ha colpito Genova dalle prime ore del mattino, ma la situazione che si è verificata nel primo pomeriggio ha creato subito danni.

Arpal ha emanato un'allerta gialla per temporali dalle 18 di oggi sabato 13 novembre fino alle 15 di domani, domenica 14 novembre.