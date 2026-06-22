Malagò nuovo presidente Figc, Mancini sempre più vicino al ritorno in Nazionale

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'ex numero uno del Coni e attuale presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 è stato eletto dall'assemblea federale, raccogliendo il testimone di Gabriele Gravina, che nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni.

L'elezione apre una nuova fase per il calcio italiano e porta subito sul tavolo alcuni dossier urgenti. Su tutti, la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, con il nome di Roberto Mancini che nelle ultime ore continua a guadagnare posizioni e appare sempre più vicino a un ritorno sulla panchina azzurra.

Nel suo intervento davanti all'assemblea, Malagò ha rivendicato l'esperienza maturata alla guida dello sport italiano, promettendo una nuova stagione per il movimento calcistico nazionale. «Ho cercato di fare grande l'Italia», ha dichiarato, assicurando il massimo impegno per rilanciare il calcio italiano dopo anni difficili segnati dalle mancate qualificazioni ai Mondiali e dalle tensioni interne al sistema.

L'assemblea ha confermato in blocco anche il Consiglio federale. Tra gli eletti figurano nomi di primo piano come Giorgio Chiellini, Beppe Marotta e Antonio Gozzi.

Nel suo discorso di commiato, Gravina ha difeso il lavoro svolto negli anni alla guida della Federazione e ha lanciato un duro attacco al Governo sul tema del finanziamento dei vivai giovanili. Secondo l'ex presidente, la recente eliminazione di alcuni strumenti di sostegno economico destinati alla formazione dei giovani calciatori rischia di penalizzare l'intero sistema calcistico nazionale.

Con l'elezione di Malagò si apre dunque una fase di rilancio per la Figc. Le prime mosse saranno decisive, a partire dalla scelta del nuovo ct, chiamato a riportare entusiasmo e risultati a una Nazionale che punta a ritrovare competitività ai massimi livelli internazionali.

Antonio Gozzi, riconfermato consigliere federale FIGC per la Serie B e presidente della Virtus Entella, ha salutato con favore l'elezione di Giovanni Malagò alla guida della Federazione, definendola l'inizio di una nuova fase per il calcio italiano. Secondo Gozzi, Malagò possiede l'esperienza, le competenze e le relazioni necessarie per affrontare le principali sfide del settore, dalla sostenibilità economica dei club alla valorizzazione dei giovani, fino allo sviluppo delle infrastrutture e del calcio femminile.

Gozzi ha inoltre ringraziato Gabriele Gravina per il lavoro svolto in anni complessi, definendo le sue dimissioni un gesto di responsabilità e rispetto delle istituzioni. Ha quindi assicurato piena collaborazione al nuovo presidente, auspicando una stagione di riforme condivise e coraggiose per rilanciare il calcio italiano, rafforzarne la competitività internazionale e restituirgli entusiasmo, credibilità e ambizione.

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