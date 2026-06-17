Magic Johnson in vacanza a Portofino con tutta la famiglia

"34 anni di visite, innumerevoli ricordi, un’unica grande leggenda. È sempre un immenso onore per noi accogliere a braccia aperte il solo e unico Magic Johnson. Non è solo un cliente, è un membro della nostra famiglia estesa che torna a trovarci anno dopo anno, regalandoci ogni volta la gioia della sua presenza. Da quel lontano 1990, il nostro impegno per l’eccellenza e l’ospitalità è rimasto lo stesso, e la sua fedeltà è la nostra ricompensa più preziosa".

E' quanto scritto sulla pagina Instagram ufficiale del ristorante Puny di Portofino, dove la leggenda del basket statunitense si è recato con la famiglia per qualche giorno di vacanza.

Campione, imprenditore, dirigente, benefattore (avendo egli stesso annunciato negli anni '90 di avere contratto il virus dell'Hiv si è dedicato con la sua Fondazione alla raccolta fondi per la ricerca contro L'Aids) Magic Johnson è un habitué del borgo.

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