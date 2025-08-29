M5S, via al voto online per destinare 1 milione di euro a Music for Peace

Inizia questa mattina la consultazione online tra gli iscritti del Movimento 5 Stelle per decidere se destinare 1 milione di euro all’associazione genovese Music for Peace. La somma proviene dalle restituzioni di parte degli stipendi di parlamentari e consiglieri regionali pentastellati e sarà devoluta per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, duramente colpita da malnutrizione e carenza di cure mediche.

Solidarietà – “Da sempre aiutiamo chi ha bisogno, e da sempre sosteniamo chi porta aiuto ai bisognosi. Se ne andavamo fieri prima, oggi possiamo dirci ancora più orgogliosi: faremo di tutto per portare sollievo a una popolazione allo stremo”, dichiarano i rappresentanti liguri del M5S: il senatore Luca Pirondini, il deputato Roberto Traversi, l’assessora comunale Tiziana Beghin e i capigruppo Marco Mesmaeker (Comune) e Stefano Giordano (Regione).

Scelta politica – Il voto è aperto dalle 10 alle 22 e coinvolge tutti gli iscritti alla piattaforma online del Movimento. L’iniziativa, spiegano i pentastellati, rappresenta la volontà di “trasformare le restituzioni in un atto concreto di solidarietà, offrendo un segnale forte di pace e umanità, valori che guidano la nostra azione politica ogni giorno”.

