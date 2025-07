Luca Mercalli e Banda Osiris, Vespucci e Villa Spinola: con la chitarra di José Scanu, storie da non perdere a Focus Cultura

A Focus Cultura questa settimana si racconta José Scanu, musicista, concertista, divulgatore e ambasciatore della cultura italiana nel mondo e attivo da oltre cinquant’anni come interprete, divulgatore e protagonista della scena culturale italiana.

Chi è José Scanu - Nato a Imperia, inizia lo studio della chitarra all’età di otto anni nella sua città, dove tiene anche il suo primo concerto pubblico. Ha intrapreso giovanissimo la carriera concertistica, esibendosi come solista e in formazioni cameristiche nei maggiori teatri e festival in Italia, Europa, Stati Uniti, Russia e Giappone. Dal 1990 al 2012 ha formato un affiatato duo con il violinista Mario Trabucco (deceduto), curatore del celebre “Cannone” di Paganini, con il quale ha tenuto tournée internazionali e registrazioni per Rai Radio Tre, Filodiffusione, Euroradio e numerose emittenti televisive.

Nel 1988 ha fondato la Camerata Musicale Ligure, ancora oggi in piena attività, con cui ha realizzato centinaia di concerti in Italia e all’estero, proponendo un repertorio che spazia dal barocco alla musica moderna e popolare italiana. Dal giugno 2012, su incarico del Museo del Risorgimento di Genova, è il valorizzatore ufficiale della chitarra Gennaro Fabbricatore del 1821, appartenuta a Giuseppe Mazzini, che interpreta in occasioni istituzionali e concerti speciali, restituendo suono e memoria a uno strumento simbolo del pensiero risorgimentale.

Nel 2023, è stato nominato Ambasciatore della città di Genova nel mondo per la sua lunga e prestigiosa attività di diffusione della cultura italiana attraverso la musica.

L’evento - 20 Anni di Fondazione Garrone con Luca Mercalli e la Banda Osiris - Un compleanno importante per la Fondazione Edoardo Garrone, che celebra vent’anni di attività culturale e sociale con un evento speciale dal titolo “Non ci sono più le quattro stagioni”. Protagonisti della serata il climatologo Luca Mercalli e la travolgente Banda Osiris, che insieme portano in scena un mix coinvolgente di scienza, musica e ironia. Un’occasione per riflettere, con leggerezza e profondità, sulle trasformazioni climatiche e le sfide ambientali del nostro tempo.

La mostra - “L’arte è WOW” a Dynamo Camp - Un’esplosione di creatività e inclusione a San Marcello Piteglio (Pistoia), dove la Fondazione Dynamo Arte presenta la mostra “L’arte è WOW”. Curata all’interno del contesto unico di Dynamo Camp, la rassegna raccoglie opere che celebrano il potere espressivo dell’arte come strumento di benessere e partecipazione. A guidare il progetto è Marco Bazzini, segretario generale della Fondazione, che racconta come l’arte possa diventare davvero accessibile a tutti, soprattutto ai più giovani e fragili.

La mostra - : “Amerigo Vespucci on Board” di Carlo Mari - Il fascino del mare rivive nella mostra fotografica “Amerigo Vespucci on Board” di Carlo Mari, allestita nella prestigiosa Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare di Genova. Un viaggio per immagini all’interno della nave-scuola più bella del mondo, raccontato dallo sguardo esperto del fotografo, che cattura la vita a bordo e l’anima di uomini e donne che l’hanno vissuta.

Consiglio della settimana - "Aqua” di Paolo Asti - Il libro da non perdere questa settimana è “Aqua. Ventuno giorni con l’acqua alla gola” di Paolo Asti.

Patrimonio - Villa Spinola Balbases a Cornigliano - Per chi ama la storia e il patrimonio architettonico ligure, tappa obbligata è Villa Spinola Balbases a Cornigliano, Genova. Una residenza storica carica di fascino, raccontata con passione da Micaela Antola, guida esperta che accompagna i visitatori alla scoperta di affreschi, giardini e segreti di una dimora che ha attraversato i secoli mantenendo intatto il suo prestigio.

