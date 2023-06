LSCT, Gruppo Contship Italia, mantiene la medaglia d'argento di EcoVadis per il terminal della Spezia

LSCT, Gruppo Contship Italia, ha recentemente visto confermata la Silver Medal EcoVadis. Con un risultato di 68 punti, l’azienda si è posizionata all’interno dell’92° percentile migliorando la precedente valutazione di 62 punti con un posizionamento all’interno dell’86° percentile.

La medaglia d’argento premia l’impegno dell'azienda nell’adozione di pratiche finalizzate ad integrare la sostenibilità nella propria cultura e strategia di sviluppo. La valutazione di EcoVadis è inoltre fondamentale per identificare, oltre ai punti di forza, le aree di sviluppo su cui lavorare attraverso piani di miglioramento e ottimizzazione delle performance di sostenibilità. Tra queste, LSCT punta in particolare al continuo aggiornamento dei processi interni, con un focus sulla digitalizzazione, sulla centralità di una efficace politica in materia di salute e sicurezza e sulla continua riduzione dell’impatto ambientale non solo in termini di emissioni di CO2 ma anche delle emissioni acustiche; tema particolarmente importante per il terminal marittimo della Spezia, per via della sua collocazione in prossimità dell’insediamento cittadino.

“EcoVadis non è solo uno strumento di valutazione ma la conferma del nostro impegno e percorso verso una logistica sempre più sostenibile. La medaglia argento riconosce i passi avanti compiuti nell’ultimo anno. Ringrazio i colleghi che hanno reso possibile questo risultato e tutti i partner del sistema portuale spezino con cui vorrei condividere il merito di questo riconoscimento” ha affermato Matthieu Gasselin - CEO del Gruppo Contship Italia - che ha così concluso “Continueremo a lavorare in questa direzione, il nostro obiettivo è infatti proporci come partner di riferimento per l’intera filiera”.





ECOVADIS

EcoVadis è la prima e più grande piattaforma al mondo per la condivisione delle informazioni sulle prestazioni di sostenibilità nella catena di fornitura. Si basa sui principali standard internazionali, come il Global Reporting Index (GRI), e indaga quattro ambiti aziendali: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili.