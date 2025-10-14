Lombardia, energia alle stelle: colpite le piccole imprese e frenata la corsa al green

Bollette sempre più care in Lombardia, dove i costi dell’energia sono aumentati del +52,8% rispetto al 2021, contro una media nazionale del +49,8%. A lanciare l’allarme è Confartigianato Lombardia, che denuncia l’impatto del caro energia sulla competitività delle piccole imprese, penalizzate da un sistema fiscale che favorisce i grandi consumatori.

A risentirne è anche la transizione ecologica: nel 2024 è calata al 24,7% la quota di imprese che investono in tecnologie green (era al 25,2%). In stallo anche il piano Transizione 5.0, con il 68% dei fondi ancora inutilizzati.

“Servono interventi fiscali concreti e incentivi reali per sostenere le Pmi”, afferma il presidente Eugenio Massetti.

