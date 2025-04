Lombardia e fotovoltaico: nuove normative sull’invarianza idraulica e il Ddl "Aree Idonee" in arrivo

La Regione Lombardia ha recentemente fatto un importante passo in avanti per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Infatti, è stato approvato un nuovo regolamento che introduce disposizioni relative al deflusso delle acque meteoriche, in linea con il principio di “invarianza idraulica”. Questo principio stabilisce che le portate massime di deflusso di pioggia dalle aree urbanizzate verso i ricettori di valle non devono superare quelle preesistenti all’urbanizzazione.

Il nuovo regolamento, che modifica la normativa precedente della Regione Lombardia (Regolamento n. 7 del 23 novembre 2017), estende le applicazioni del principio di invarianza idraulica anche agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Questo aspetto è particolarmente rilevante per il settore, in quanto le installazioni di pannelli fotovoltaici, soprattutto in ambito agrivoltaico, potrebbero alterare il naturale deflusso delle acque piovane, con potenziali impatti sull'ambiente circostante.

Le implicazioni per il fotovoltaico e l’agrivoltaico - L'introduzione di questo regolamento comporta che, anche negli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, venga garantito che le acque meteoriche vengano gestite in modo tale da non aumentare il rischio di allagamenti o modificare negativamente il deflusso delle acque verso le aree a valle. In altre parole, il regolamento impone che i nuovi impianti non peggiorino la situazione idraulica delle aree circostanti, ma contribuiscano a mantenere le condizioni preesistenti in termini di deflusso delle acque.

Il principio di invarianza idraulica, quindi, diventa un criterio fondamentale nella pianificazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, specialmente in contesti agricoli dove l'agrivoltaico sta prendendo sempre più piede. L'agrivoltaico, infatti, prevede l'integrazione di pannelli solari nelle coltivazioni agricole, ma comporta anche il rischio di alterare il bilancio idraulico del terreno se non adeguatamente progettato.

Prossime iniziative: il Ddl “Aree Idonee” - Nel contesto di questa evoluzione normativa, a breve verrà presentato il Disegno di Legge (Ddl) “Aree Idonee”, un provvedimento che, entro due o tre settimane, dovrebbe essere discusso in Consiglio regionale. Il Ddl mira a identificare e classificare le aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, facilitando così la transizione verso un sistema energetico più sostenibile, senza compromettere l'equilibrio idraulico e ambientale del territorio.

