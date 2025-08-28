Lombardia, Addabus presenta gli abbonamenti annuali Under 20: una nuova mobilità per gli studenti

In vista della ripresa delle attività scolastiche, Addabus lancia l’iniziativa “Back to School”, pensata per semplificare l’organizzazione familiare, evitare le corse all’ultimo minuto e scongiurare spese aggiuntive. Gli abbonamenti annuali Under 20 sono disponibili per le aree di Bergamo, Lecco e Vimercate, offrendo una soluzione di trasporto pubblico comoda, sicura e vantaggiosa per gli studenti.

I dettagli - Gli studenti delle aree di Bergamo e Lecco possono già acquistare l’abbonamento annuale a una tariffa vantaggiosa, che consente di viaggiare fino a due mesi gratuitamente rispetto all’acquisto mensile. Per l’area urbana di Vimercate, è disponibile un abbonamento a tariffa fissa di 160€, valido dal 10 settembre 2025 al 10 giugno 2026. L’abbonamento annuale rappresenta il titolo più conveniente per viaggiare durante l’anno scolastico. Consente spostamenti illimitati su tutte le corse, evita il rischio di multe e, se acquistato tramite App Autoguidovie, è sempre a portata di mano. Inoltre, è possibile accedere alla detrazione fiscale tramite modello 730. Per importi superiori a 500€, è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento tramite l’App Autoguidovie. Il titolo è riservato agli studenti sotto i 20 anni. Gli abbonamenti possono essere acquistati tramite l’App Autoguidovie (https://addabus.it/) o direttamente dal sito www.addabus.it, previa tesserazione online. La tessera fisica è richiesta solo per abbonamenti STIBM o IoViaggio, non per le tratte Addabus.

Famiglie al centro - L'amministratore Delegato di Addabus, Filippo Bazzoni, dichiara: “L’introduzione degli abbonamenti annuali Under 20 rappresenta un passo concreto verso una mobilità pubblica più accessibile e sostenibile per le giovani generazioni. In un contesto in cui le famiglie sono chiamate a pianificare con attenzione le proprie spese, abbiamo voluto offrire uno strumento che semplifica l’organizzazione quotidiana e consente di contenere i costi. Addabus, in sinergia con Autoguidovie, conferma il proprio impegno nel garantire soluzioni di trasporto affidabili, moderne e vicine alle esigenze del territorio.”

I territori coperti – Per gli studenti dell’area di Bergamo è attivo l’abbonamento annuale Under 20. Il titolo consente viaggi illimitati per 12 mesi, include oltre due mesi gratuiti rispetto all’acquisto mensile e offre la possibilità di rateizzazione tramite l’App Autoguidovie. Anche nell’area di Lecco è disponibile l’abbonamento annuale Under 20, con le medesime condizioni vantaggiose. Gli studenti possono viaggiare liberamente, evitando sanzioni e completando l’acquisto in modo semplice tramite App o sito web. È previsto il rilascio di una tessera digitale, a seconda della tipologia di percorso. Vimercate – Per l’area urbana di Vimercate è previsto un abbonamento annuale a tariffa fissa di 160€, valido dal 10 settembre 2025 al 10 giugno 2026. Il titolo garantisce piena mobilità su tutta la rete urbana, offrendo una soluzione stabile e conveniente per l’intero anno scolastico. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.addabus.it o scaricare l’App Autoguidovie.

