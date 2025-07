Logistica, Richmond forum, presidente Assologistica Ruggerone: "Bando LogIn Business strumento strategico"

La digitalizzazione della logistica come motore di competitività per l’intero comparto. È il tema al centro del talk “Servizi logistici e interoperabilità: un ecosistema in evoluzione e il ruolo del bando LogIN Business”, tenutosi ieri al Richmond Logistics Forum IT Solutions presso il Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio.

Tra i relatori, Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica, che ha illustrato le potenzialità offerte dal nuovo bando ministeriale per la digitalizzazione delle imprese logistiche.

Nel suo intervento, Ruggerone ha sottolineato come il settore logistico – nelle sue molteplici articolazioni, dai terminal portuali alla contract logistics – necessiti oggi di strumenti tecnologici interoperabili e scalabili per integrarsi efficacemente nella supply chain nazionale ed europea. In questo contesto, il bando LogIN Business, che uscirà nei prossimi giorni, rappresenta un’occasione concreta per supportare le aziende nella transizione digitale, offrendo un cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% per progetti di innovazione.

“Il nostro sistema logistico ha bisogno urgente di un upgrade digitale” – ha dichiarato Ruggerone – “e il bando LogIN Business può essere un acceleratore strategico. È fondamentale, però, che le aziende siano pronte a cogliere questa opportunità con progettualità mature e visione sistemica”.

Durante il panel, Luca Abatello, CEO di Circle Group, ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche tecniche del bando, sottolineando l’importanza della compliance con le nuove normative europee sull’interoperabilità e sull’uso della lettera di vettura elettronica. Ha inoltre evidenziato come le piattaforme digitali federate possano agevolare il dialogo con le autorità di controllo e aumentare l’efficienza operativa lungo l’intera filiera logistica.

Assologistica, in collaborazione con Circle, ha avviato un percorso di supporto dedicato alle imprese interessate ad accedere ai fondi, aperto anche ai non associati. L’obiettivo è facilitare la comprensione delle modalità di accesso al bando e accompagnare le aziende nella definizione di progetti compatibili con le linee guida ministeriali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.