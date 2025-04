Logistica: Maersk apre magazzino da 75mila m² in Alta Francia

La struttura rafforza l’offerta logistica completa di Maersk sul mercato, con soluzioni su misura per le complesse esigenze della supply chain dei clienti in Francia.



Il magazzino di 75.000 m², il primo di Maersk in Francia e strategicamente situato nel GLP Park Denain (Hauts-de-France), è già operativo. È l’ultima aggiunta al portafoglio di Maersk, che conta oltre 40 magazzini e centri di distribuzione in 15 paesi europei e oltre 500 strutture di questo tipo in tutto il mondo.

“Questo traguardo, l’apertura di questa struttura alla presenza di così tanti dei nostri importanti partner, non è solo un simbolo, ma anche un impegno verso questo mercato, i clienti francesi e la comunità. La nostra ampia rete di stoccaggio e distribuzione ci consente di fornire soluzioni logistiche di prim’ordine e di soddisfare le esigenze dei nostri clienti ovunque si trovino, ora anche in Francia”, ha dichiarato Aymeric Chandavoine, Vicepresidente esecutivo e Presidente Europa di A.P. Moller – Maersk.

L’ubicazione del magazzino nell’Alta Francia riflette la crescente importanza della regione nella logistica. Il processo di trasformazione in un polo logistico è iniziato negli anni ’90 e si è accelerato negli ultimi anni con lo sviluppo di infrastrutture di trasporto moderne, tra cui ampie reti stradali, ferroviarie e aeree, e grazie alla vicinanza a importanti metropoli europee come Parigi, Bruxelles e Londra. Oggi, l’Alta Francia è riconosciuta come uno dei principali centri logistici in Europa grazie alla posizione strategica della regione, al crocevia delle principali rotte commerciali europee.

“Situato nel cuore di una regione riconosciuta come polo logistico strategico in Francia e in Europa, questo nuovo sviluppo funge da motore economico, creando posti di lavoro locali e aprendo opportunità per la comunità. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine a Maersk, alla Regione e al Comune per il loro supporto e la loro collaborazione durante l’intero progetto”, ha aggiunto Philippe Graziani, Amministratore Delegato, Ares Real Estate.

La cerimonia di inaugurazione del magazzino Maersk, il 23 aprile, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri in rappresentanza del comune, del Dipartimento Nord e della Regione, a sottolineare l’importanza della struttura per l’economia e le attività commerciali locali.

“L’insediamento di Maersk a Denain rappresenta un’importante opportunità per la regione dell’Alta Francia, e in particolare per la Porte du Hainaut. Questa installazione segna una svolta storica per Denain, città con una storia industriale, trasformando parte dell’ex discarica di Usinor in un moderno polo logistico prima di accogliere altre importanti aziende che si stanno insediando sul resto di questo sito di 80 ettari. Dal punto di vista economico, Maersk è sinonimo di creazione di posti di lavoro. Sono state aperte centinaia di posizioni, tra cui addetti alla movimentazione, addetti alla preparazione degli ordini e carrellisti, con assunzioni ancora in corso. In sintesi, l’arrivo di Maersk a Denain rappresenta un’importante opportunità per bonificare e riqualificare un’importante area industriale abbandonata, rivitalizzando al contempo l’economia locale e creando posti di lavoro, affrontando le sfide legate alla qualità del lavoro e adattandosi ai progressi tecnologici nel settore logistico”, ha concluso Anne-Lise Dufour-Tonini, Sindaco di Denain.

Il nuovo magazzino, che ha ricevuto la certificazione BREEAM Very Good, è dotato di 85 porte, ha un’altezza trave di 11,40 metri, una portata di 5 t/m² e un piazzale per camion di 35 m. La struttura dispone di una circolazione separata per merci pesanti e veicoli leggeri ed è dotata di Autodocks (sistema di attracco automatizzato).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.