Lodi a Telenord: "A partire da luglio nuovo sistema di servizi per i senza fissa dimora"

L'assessore ai Servizi Sociali del comune di Genova Cristina Lodi, ai microfoni di Telenord, anticipa che da luglio sarà promosso un nuovo sistema di servizi per i senza dimora, una svolta per arrivare alle persone che hanno bisogno e cercare di garantire un sostegno a chi è alle prese con estreme fragilità. Il supporto di enti e associazioni resterà fondamentale per garantire un supporto che soddisfi le varie esigenze.

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