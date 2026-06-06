Lodi a Telenord: "A partire da luglio nuovo sistema di servizi per i senza fissa dimora"
di Gilberto Volpara
L'assessore ai Servizi Sociali del comune di Genova Cristina Lodi, ai microfoni di Telenord, anticipa che da luglio sarà promosso un nuovo sistema di servizi per i senza dimora, una svolta per arrivare alle persone che hanno bisogno e cercare di garantire un sostegno a chi è alle prese con estreme fragilità. Il supporto di enti e associazioni resterà fondamentale per garantire un supporto che soddisfi le varie esigenze.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Bellomo, presidente Cares: “Disabilità e dopo di noi, il grido d’aiuto delle famiglie”
06/06/2026
di Gilberto Volpara
Sopraelevata, il futuro divide Genova: tra tunnel subportuale e una vista che molti non vogliono perdere
06/06/2026
di Carlotta Nicoletti
Pallanuoto, Nervi e Voltri ripartono dai giovani: nuove squadre e piscine rilanciano una tradizione ligure
06/06/2026
di Carlotta Nicoletti
Palestina, a Genova l’incontro con Marina Barham: il teatro come strumento di resistenza e dialogo
06/06/2026
di Carlotta Nicoletti