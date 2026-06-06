Palestina, a Genova l’incontro con Marina Barham: il teatro come strumento di resistenza e dialogo

Il teatro come luogo di incontro, espressione e resilienza nei contesti più difficili. È questo il tema dell’incontro in programma lunedì 9 giugno alle 17.30 allo Spazio TUTTO MONDO di Defence for Children, in Piazza Don Gallo a Genova, con la partecipazione di Marina Barham, direttrice del Teatro Al-Harah di Betlemme. L’iniziativa è promossa da Viva Viva Palestina e Defence for Children e offrirà uno sguardo sul valore della cultura e dell’arte nelle comunità palestinesi.

L’evento – Marina Barham sarà protagonista di un incontro pubblico durante il quale racconterà l’attività del Teatro Al-Harah e le sfide che il mondo culturale palestinese affronta quotidianamente. L’appuntamento rientra in un tour di incontri in Italia dedicato alla testimonianza diretta di chi opera nel settore artistico e sociale nei territori palestinesi.

La rete genovese – Il collettivo Viva Viva Palestina nasce a Genova alla fine del 2023 dall’iniziativa di artisti e artiste del territorio. Tra le promotrici, la cantante Eugenia Misano, che ha ricordato come l’esperienza sia nata da un appello lanciato proprio da Marina Barham per diffondere i “Monologhi di Gaza”, testi scritti da giovani palestinesi e tradotti in diverse lingue.

Arte e cultura – Per gli organizzatori, l’incontro rappresenta un’occasione per approfondire aspetti della società palestinese spesso poco conosciuti. “Non vogliamo raccontare soltanto la cronaca, ma anche la cultura e l’umanità del popolo palestinese”, ha spiegato Pippo Costella di Defence for Children, sottolineando il valore dell’arte come linguaggio capace di creare dialogo e partecipazione.

Solidarietà – L’iniziativa sarà accompagnata da un momento conviviale con il coinvolgimento di alcune famiglie palestinesi presenti a Genova. Negli anni il progetto ha contribuito a costruire una rete di relazioni tra associazioni, artisti e cittadini impegnati in attività culturali e di sostegno.

Prospettive – L’incontro del 9 giugno si inserisce in un percorso più ampio che vede Viva Viva Palestina e Defence for Children promuovere eventi, spettacoli e momenti di sensibilizzazione per mantenere alta l’attenzione sulla situazione palestinese e sul ruolo delle giovani generazioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.