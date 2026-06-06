Genova, manutenzioni stradali: giunta approva il progetto di fattibilità

Su proposta dell'assessore a Lavori pubblici e manutenzioni, Massimo Ferrante, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di sostituzione urgente di appoggi e giunti impalcati stradali su alcune infrastrutture viarie del territorio cittadino. Questo passaggio preliminare avvia le successive fasi progettuali e operative per eseguire gli interventi nei tempi previsti dalla programmazione dell'ente.

"Con questo provvedimento - ha detto Ferrante - proseguiamo il percorso di attenzione costante verso la sicurezza delle infrastrutture cittadine. La manutenzione programmata e gli interventi tempestivi rappresentano strumenti fondamentali per garantire l'efficienza della rete viaria e la tutela di cittadini e utenti della strada. L'approvazione di questo progetto ci consente di intervenire rapidamente su elementi strutturali particolarmente delicati, assicurando alle opere continuità, affidabilità e maggiore durabilità nel tempo".

"Il provvedimento rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle opere infrastrutturali promosso dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza, preservare l'efficienza strutturale dei manufatti e assicurare la piena funzionalità della rete viaria urbana.

"Gli interventi previsti riguarderanno componenti essenziali per il corretto comportamento statico e dinamico delle strutture stradali. In particolare, la sostituzione degli appoggi consentirà di ripristinare le condizioni ottimali di sostegno degli impalcati, mentre il rinnovo dei giunti permetterà di migliorare la continuità del piano viabile, riducendo fenomeni di degrado e criticità legate all'usura e alle sollecitazioni dovute al traffico.

"Le lavorazioni saranno pianificate in modo da limitare il più possibile l'impatto sulla circolazione e verranno eseguite secondo criteri di priorità definiti sulla base delle verifiche tecniche effettuate dagli uffici competenti.

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