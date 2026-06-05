Genova, entra in funzione il nuovo Ponte del Papa: fino a mille camion al giorno fuori da Lungomare Canepa

GENOVA – Il nuovo Ponte del Papa entra in funzione e cambia la viabilità del porto di Sampierdarena. Dalle 11 di questa mattina i primi camion hanno iniziato a percorrere il nuovo collegamento in quota che consentirà ai mezzi pesanti diretti ai terminal di raggiungere le aree operative senza attraversare la viabilità cittadina.

L'apertura riguarda i primi tre chilometri della nuova sopraelevata portuale, una infrastruttura a doppio livello che rappresenta uno dei tasselli principali del piano di riorganizzazione degli accessi allo scalo genovese. L'obiettivo è alleggerire il traffico urbano, in particolare lungo Lungomare Canepa, una delle arterie più congestionate della città.

Secondo le stime dell'Autorità di Sistema Portuale, grazie al nuovo collegamento tra 900 e 1.000 mezzi pesanti al giorno potranno evitare il percorso sulle strade cittadine, con benefici immediati sia per la circolazione sia per la qualità della vita dei residenti.

L'opera mette a disposizione quattro corsie di marcia e collega direttamente la Strada della Superba al nuovo sistema di accesso al porto. Contestualmente è entrato in funzione anche un nuovo varco in quota che permette di intercettare i camion provenienti dal casello autostradale di Genova Aeroporto e indirizzarli direttamente verso le aree operative dello scalo.

«L'apertura è stata anticipata rispetto alla conclusione completa dei lavori proprio per dare una risposta concreta ai problemi di traffico che interessano questa zona», ha spiegato il presidente dell'Autorità portuale Matteo Paroli. Secondo il numero uno dell'ente, già nei prossimi giorni gli effetti della nuova infrastruttura saranno visibili sia nell'area di Sampierdarena sia lungo il collegamento tra il casello aeroportuale e il porto.

Il nuovo Ponte del Papa rappresenta inoltre una novità dal punto di vista ingegneristico. La struttura ad arco con impalcati sovrapposti su due livelli e una campata unica di quasi cento metri viene indicata come una soluzione senza precedenti in Europa per questa tipologia di infrastruttura.

Per il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi il valore dell'opera va oltre l'aspetto viabilistico. «Finalmente separiamo il traffico portuale da quello cittadino, ma allo stesso tempo risolviamo una criticità idraulica storica legata al vecchio Ponte del Papa, che interferiva con il deflusso delle acque del Polcevera durante gli eventi meteorologici più intensi».

La demolizione del vecchio ponte è infatti prevista entro la fine del mese e consentirà di migliorare la sicurezza idraulica dell'area alla foce del torrente.

Il progetto complessivo, finanziato con un investimento di circa 176 milioni di euro, punta a creare una vera e propria rete interna dedicata alla logistica portuale. Entro la fine dell'anno sarà aperto anche il collegamento verso San Benigno, mentre il completamento dell'intero sistema è previsto entro il 2026.

Una volta ultimata, la nuova viabilità permetterà di collegare direttamente i terminal portuali con i caselli autostradali di Genova Ovest e Genova Aeroporto, rendendo più efficienti i flussi merci e riducendo ulteriormente l'impatto del traffico pesante sulla città.

Nel progetto rientra anche la realizzazione di un nuovo autoparco per camion, destinato a offrire aree di sosta e servizi dedicati agli autotrasportatori. Per l'intervento è già stata presentata una manifestazione di interesse e sono in corso le procedure per reperire le risorse necessarie alla sua realizzazione.

L'apertura odierna segna dunque un passaggio importante nel percorso di modernizzazione del porto di Genova, chiamato nei prossimi anni a gestire l'aumento dei traffici legato alla nuova diga foranea e ai futuri sviluppi infrastrutturali dello scalo.

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