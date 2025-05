"Lo sport a sostegno della disabilità": presentati gli elaborati per il concorso Panathlon

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono oltre 400 gli elaborati letterari, filmati, grafici e multimediali presentati dagli studenti genovesi delle scuole elementari, medie e superiori che hanno partecipato al 21° concorso “Lo sport a sostegno della disabilità”, indetto dal Panathlon International Club Genova Levante con il patrocinio di Regione Liguria. L’iniziativa, che quest’anno figura tra le attività promosse nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, ha registrato numeri in crescita rispetto alla precedente edizione, quando furono presentati circa 350 elaborati.

L'iniziativa - “Lo scopo dell'iniziativa – spiega il presidente del Panathlon International Club Genova Levante Giorgio Migone – è far comprendere e sottolineare l’importanza fondamentale dello sport per i giovani, uno strumento chiave per permettere a tutti di esprimersi e fare attività fisica a prescindere dalle abilità, in un clima di inclusione e aiuto reciproco. Fare sport comporta grandi vantaggi dal punto di vista dell’integrazione e della socialità, ponendo un freno al fenomeno dell’isolamento sociale che è, purtroppo, esistente in relazione alle nuove generazioni.

Questo concorso è il seguito di "Un'ora per i disabili" - aggiunge Migone - proiettiamo un filmato sulle Paralimpiadi, successivamente un altro filmato sui pericoli del sabato sera in moto e portiamo loro in palestra dove ci sono disabili in carrozzina che fanno provare ai ragazzi a giocare a basket sulle carrozzine per disabili. Poi diamo loro delle mascherine con le quali fanno un gioco dove un pallone sonoro viene lanciato da una parte all'altra e fanno, inoltre, un percorso per simulare la situazione dei non vedenti."

Inclusione - "Non bisogna dimostrare compassione - conclude il presidente - anzi bisogna dimostrare e far vedere che li consideriamo come noi, perché sono effettivamente come noi."

I ragazzi hanno dato vita a degli elaborati pregevoli, interessanti e totalmente in linea con il tema del concorso, dimostrando di aver ben recepito lo scopo dell'iniziativa: comprendere la problematica della disabilità e della prevenzione dei pericoli degli incidenti del sabato sera, in moto e in macchina.

I numeri - "Questo concorso è un'occasione per poter celebrare lo sport e la disabilità - spiega Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria -. È giunto alla sua ventunesima edizione, ci sono tanti elaborati, filmati, disegni, realizzazioni e piccole sculture. Numeri davvero impressionanti, lo scorso anno sono arrivate ad oltre 300, quest'anno si va ad oltre 400 elaborati.

Quest'anno per la prima volta parteciperanno al concorso e alla premiazione anche i ragazzi del BIC e di DIVER TIME, coloro che danno vita al

Derby Genoa - Sampdoria per disabili, che si svolge a Bogliasco nel mese di settembre. Sarà un'occasione importante per i ragazzi abili e disabili per conoscersi e fraternizzare, integrandosi anche in occasione nel rinfresco che si svolgerà dopo la premiazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.