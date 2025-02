Lo Spezia lancia la mini campagna abbonamenti per le ultime sette partite 

"Ci sarà un piccolo aumento rispetto alle tariffe di inizio stagione, ma chi sottoscriverà l’abbonamento avrà la prelazione per l’anno successivo". Con queste parole, il CEO dello Spezia Calcio, Andrea Gazzoli, ha annunciato l’avvio della mini campagna abbonamenti per le ultime sette gare casalinghe del campionato. I tifosi potranno acquistare il pacchetto per le sfide contro Catanzaro, Pisa, Brescia, Sampdoria, Cosenza, Salernitana e Cremonese.

Date e modalità – La sottoscrizione del mini abbonamento sarà possibile da mercoledì 12 febbraio alle ore 16:00 fino a martedì 18 febbraio alle ore 23:59. Gli interessati potranno acquistarlo online tramite il circuito Vivaticket, nei punti vendita fisici convenzionati e presso la biglietteria dello stadio, situata sotto il settore Distinti in viale Fieschi.

Eagle Card – L'abbonamento sarà smaterializzato e caricato sulla Eagle Card, che dovrà essere in corso di validità. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiederla online o direttamente alla biglietteria dello stadio.

Orari biglietteria – Per chi preferisse acquistare l’abbonamento di persona, la biglietteria sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

• Mercoledì 12 febbraio dalle 16:00 alle 19:00

• Venerdì 14 febbraio dalle 16:00 alle 19:00

• Lunedì 17 febbraio dalle 16:00 alle 19:00

Cambio settore – I tifosi già in possesso di un abbonamento stagionale che desiderano cambiare settore dovranno prima cedere il proprio abbonamento, a condizione che il ricevente abbia una tariffa uguale o inferiore, e solo successivamente sottoscrivere il nuovo abbonamento.

La cessione potrà avvenire:

• Presso la biglietteria dello stadio, con la presenza fisica sia del cedente che del ricevente, entrambi muniti di Eagle Card e documenti d’identità.

• Via email, inviando la documentazione necessaria all'indirizzo biglietteria@speziacalcio.com.

Posti riservati e richieste speciali – Per garantire la disponibilità di biglietti singoli, un numero limitato di posti per settore non sarà incluso nella vendita degli abbonamenti. Chi desiderasse un abbonamento in Tribuna Autorità potrà farne richiesta via email, salvo disponibilità.

Dati sugli abbonati – Attualmente, gli abbonati stagionali sono 2777 in Curva Ferrovia, 2059 nei Distinti, 64 negli Sky Box, 348 in Tribuna e 259 in Curva Piscina.

Sul sito ufficiale dello Spezia Calcio sono disponibili i dettagli sui prezzi dei mini abbonamenti e dei singoli biglietti.

