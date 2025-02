Liste d'attesa, Bucci: "A fine marzo dimostreremo un effettivo miglioramento". Ma il Pd attacca: "Di quali dati parla"?"

"Penso che per la fine di marzo potremo dimostrare un miglioramento effettivo e arrivare a quel miglioramento che abbiamo anticipato per la fine dell'anno" - così il presidente della Liguria Marco Bucci, il quale offre una panoramica d'aggiornamento sulla situazione riguardo le liste d'attesa in Liguria: uno dei temi principali del suo programma elettorale era infatti la sanità, insieme alle infrastrutture e il lavoro.

Visita - Il presidente Bucci questa mattina ha visitato la nuova casa di comunità del quartiere di Struppa, da poco inaugurata: "Abbiamo fatto un grosso miglioramento per quanto riguarda le categoria 'B', che sono quelle da fare entro 10 giorni - spiega il presidente Bucci - Tra qualche giorno faremo vedere i risultati di ciò che abbiamo fatto. Oggi disponiamo di un sistema digitale che ci consente di avere aggiornamenti giornalieri sulla situazione riguardo le liste d'attesa".

Replica - Alle parole di Bucci replicano i consiglieri regionali del Pd Davide Natale e Katia Piccardo, che in una nota scrivono: "Bucci sulle liste d’attesa a quali dati fa riferimento? Perché chi oggi entra sul sito delle Asl per verificare i tempi di attesa per una visita trova scritta tutta un’altra storia: non si registra nessun miglioramento. In tutte le Asl della Liguria per una colonscopia, ad esempio, anziché 10 giorni ce ne vogliono 150. In Asl5 per una risonanza magnetica ci vogliono 119 giorni anziché i 10 previsti e 223 per una visita oculistica; per un eco mammella in Asl 3 ce ne vogliono 56. Nei tempi previsti si può prenotare solo una Tac in Asl 1, dove però per una visita pneumologica ci vogliono 163 giorni. Questi sono i tempi di attesa con cui fanno i conti tutti i giorni i cittadini liguri che devono curarsi con una richiesta con priorità B (10 giorni). Altro che azzeramenti, tempi nella norma e tutto risolto. La realtà è completamente diversa da quella che Bucci vorrebbe far credere. O ha dei dati segreti tenuti nascosti o è l’ennesima propaganda senza contenuti a cui questo centrodestra in dieci anni di governo ci ha abituato. Consigliamo a Bucci, prima di rilasciare dichiarazioni a caso sulle liste di attesa, di guardare le rilevazioni delle Asl e di allinearsi a quelle. Soprattutto ascolti le migliaia di cittadini che non riescono a curarsi o sono costretti a farlo affrontando sacrifici di non poco conto. Meno annunci e più rispetto"

Aggiungono Armando Sanna ed Enrico Ioculano, (Pd): “Per Bucci il problema delle Liste d’attesa è praticamente risolto: ‘Grossi miglioramenti per le prescrizioni con ‘priorità B’, ha dichiarato oggi a Struppa’. Deve però aver guardato i dati sbagliati, sicuramente non quelli con cui fanno i conti quotidianamente i cittadini che hanno bisogno di curarsi. Ad oggi i tempi di attesa, accedendo sui portali delle Asl, appaino sempre troppo lunghi e in alcuni casi rimane sempre impossibile prenotare. Per fare solo alcuni esempi, in Asl 2 ci vogliono 157 giorni per una risonanza magnetica all’encefalo e 90 per una Tac con priorità B. In Asl 5 per una risonanza si aspetta 119 giorni e 91 in Asl 4 invece dei 10 della prescrizione, in Asl 1 bisogna aspettare 163 giorni anziché 10 per una visita pneumologica e in Asl 3, 155 giorni per una colonscopia. Questa è la realtà, nessun miglioramento. In Liguria riesce a curarsi solo chi può. Gli altri sperano che qualcuno di disdica per non dover aspettare mesi oppure rinuncia. Quindi basta parole, ma si agisca per garantire a tutti i liguri il diritto alla cura”

