Linea ferroviaria Milano-Genova, il ministro Salvini: "Entro il 2026 si percorrerà in meno di un'ora: tanta roba"

"Tra Milano e Genova in meno di un'ora. Come si dice oggi è tanta roba". Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini ha così sottolineato, rispondendo al question time alla Camera, l'obiettivo che si conta di raggiunge al termine della realizzazione di alcune opere in corso tra le due città. "La linea Milano-Genova è una infrastruttura strategica", ha detto parlando della tratta ferroviaria che, finanziata con il Pnrr "prevede regolarmente la conclusione dei lavori nel 2026". Il ministro ha quindi parlato del quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia spiegando che una prima fase dei lavori per la tratta Rorogoredo-Pieve Manuele si concluderà a luglio mentre per la seconda tratta fino a Pavia si sta effettuando una valutazione d'impatto ambientale e "la ricerca delle risorse per completare il finanziamento". In corso il progetto di fattibilità invece per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera.

Il ministro ha concluso il suo intervento con una panoramica generale sulle opere infrastrutturali che interessano il capoluogo ligure:

"Se al collegamento Milano-Genova aggiungiamo i lavori per la nuova diga, l'obiettivo di realizzazione della Gronda, il Terzo Valico, il Polo Logistico di Alessandria e il Waterfront io penso che il capoluogo ligure possa diventare una delle principali città europee ad avere, nei prossimi anni, un grandissimo sviluppo, oltre ad una maggior modernizzazione e valorizzazione. Genova merita questo perchè è una città veramente straordinaria".