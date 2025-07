Linde Gas Italia porta l’idrogeno in mare: rifornimenti rapidi e tecnologie avanzate alla Monaco Energy Boat Challenge

Linde Gas Italia si conferma protagonista della transizione energetica anche nel settore nautico. L’azienda, parte del gruppo multinazionale Linde Plc, ha giocato un ruolo chiave durante la Monaco Energy Boat Challenge 2025, evento internazionale dedicato all’innovazione nella propulsione navale sostenibile.

Durante la manifestazione – svoltasi il 4 e 5 luglio – Linde ha supportato NatPower H fornendo non solo idrogeno verde per le imbarcazioni in gara, ma anche un’infrastruttura mobile di rifornimento ad alte prestazioni. In soli due giorni, sono stati effettuati sei rifornimenti con tempi medi inferiori ai 30 minuti per ogni carico da 50 kg di idrogeno, dimostrando l’efficienza e la flessibilità del sistema. “Abbiamo messo in campo la nostra esperienza nella mobilità su strada per adattarla al contesto portuale e marittimo”, ha spiegato Alessio Cogliati, responsabile Energy and Refining Market di Linde Gas Italia. “Grazie all’unità mobile, il rifornimento è avvenuto in totale sicurezza e senza interferire con le attività turistiche della Marina di Monaco”.

Tra le barche alimentate a idrogeno c’erano la Inocel–Poséidon a celle a combustibile, la Dhamma Blue elettrica e il catamarano a hydrofoils Hydro Motion. Le soluzioni Linde hanno garantito compatibilità con diverse architetture motoristiche, assicurando prestazioni elevate anche in un contesto operativo non convenzionale.

Linde partner anche della prima nave scuola a idrogeno in Europa - L’impegno di Linde nel portare l’idrogeno oltre l’ambito terrestre si estende anche alla formazione. L’azienda ha partecipato al progetto Alba, la prima nave scuola a idrogeno a zero emissioni d’Europa, sviluppata da EODev in collaborazione con il Lycée Maritime de Bastia e certificata da Bureau Veritas. L’8 e 9 giugno, presso il porto di Fontvieille, Linde ha fornito oltre 110 kg di idrogeno verde a 350 bar, garantendo il primo rifornimento ufficiale dell’imbarcazione. Lunga quasi 20 metri, Alba è dotata di due celle a combustibile da 70 kW, motori da 200 kW e batterie da 178 kWh, con serbatoi che possono contenere fino a 75,6 kg di idrogeno. “Questo progetto conferma la versatilità delle nostre soluzioni e la nostra capacità di adattare tecnologie rodate su strada anche alla mobilità marittima – ha aggiunto Cogliati –. È un passo concreto verso una nautica sostenibile”.

Un know-how su strada che approda in mare - Il contributo di Linde alla Monaco Energy Boat Challenge ha messo in luce il potenziale di soluzioni già collaudate nella mobilità terrestre anche per il settore navale. Dalla gestione della pressione al controllo termico, dai sistemi mobili ai protocolli di sicurezza, l’esperienza accumulata in anni di lavoro con flotte urbane e stazioni di rifornimento si è dimostrata fondamentale. “Linde Gas Italia si conferma un partner strategico nel portare l’idrogeno dove ancora non c’era”, conclude l’azienda. “Con soluzioni tecniche affidabili e adattabili, siamo pronti a navigare verso il futuro dell’energia pulita”.

