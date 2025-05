Liguria, viabilità, Piccardo (Pd): "Governo taglia 70% fondi manutenzione provinciali, compromesso diritto mobilità cittadini"

"La scelta del Governo di tagliare 13 milioni dalla manutenzione delle strade provinciali e delle Città Metropolitane è incomprensibile e in Liguria potrebbe rivelarsi particolarmente dannosa. La nostra regione versa in una situazione infrastrutturale già estremamente critica e debole e questo è l'ennesimo colpo di coda di un ministro, Salvini, che è totalmente sordo alle esigenze del territorio. Così si rischia di rendere quasi impossibili gli spostamenti dalle aree interne verso le città, dove con le amministrazioni di centrodestra sono stati accentrati i principali servizi, compresa la sanità. È un taglio che dobbiamo scongiurare per tutelare i cittadini". Così in una nota Katia Piccardo, consigliere regionale e vice capogruppo del Pd, a proposito del taglio di 13 milioni operato dal Governo sui fondi disposti proprio dall'esecutivo per la manutenzione delle strade provinciali e delle Città Metropolitane, che ammontava a 18 milioni. Il taglio complessivo è quindi pari al 70% dell'importo iniziale.

"Questi tagli obbligheranno gli enti locali a rivedere completamente i piani di manutenzione e, cosa ancora più grave, a rinunciare ad opere di messa in sicurezza. In un territorio come il nostro, continuamente funestato da frane e che più volte ha rischiato l'isolamento, può significare rallentare di anni e anni la messa in sicurezza delle strade e la mancata garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini. È assolutamente necessario che queste risorse vengano ripristinate e che possano essere al più presto rimesse al servizio dei territori per la manutenzione straordinaria della viabilità, per la messa in sicurezza, per quei servizi preziosi per cui questo ministro non ha mosso un dito e, anzi, continua a danneggiare un territorio da cui tra l'altro proviene il numero due del suo dicastero. Il prezzo di questa scure - conclude la Piccardo - si abbatte ancora una volta sui territori, non possiamo permetterlo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.