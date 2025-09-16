Liguria, via libera all’ampliamento della giunta regionale: Bucci potrà nominare due nuovi assessori
di R.P.
La modifica è stata approvata con 18 voti favorevoli da parte della maggioranza di centrodestra
Il Consiglio regionale della Liguria ha dato oggi il via libera definitivo alla legge statutaria che modifica lo Statuto regionale, aprendo la strada a un possibile ampliamento della giunta guidata da Marco Bucci. Con la nuova norma, approvata in seconda lettura, il presidente potrà nominare due nuovi assessori, portando il totale da sette a nove, in linea con i limiti previsti dalla normativa statale in materia di finanza pubblica.
La modifica è stata approvata con 18 voti favorevoli da parte della maggioranza di centrodestra, mentre le opposizioni hanno votato compatte contro, con 11 voti contrari. Il provvedimento rientra tra gli strumenti di adeguamento della macchina amministrativa, già nella legislatura in corso.
Le altre novità della legge statutaria - Oltre all’ampliamento della giunta, la legge introduce nuove regole per la gestione delle deleghe da parte del presidente agli assessori e dispone una proroga automatica delle cariche di presidente e giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso del presidente, fino alla proclamazione dei successori.
La norma rafforza così la continuità amministrativa e offre al presidente maggiore flessibilità nella gestione dell’esecutivo regionale, soprattutto in vista di eventuali rimpasti o nuove esigenze politiche e tecniche.
Opposizioni critiche - Critici i gruppi di opposizione, che hanno votato contro la modifica dello Statuto, giudicando il provvedimento "una forzatura" e "una manovra tutta politica" volta a consolidare gli equilibri interni della maggioranza piuttosto che a migliorare l'efficienza amministrativa.
