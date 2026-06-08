Liguria: truffe telefoniche e bancarie, Basko e Carabinieri insieme per informare i cittadini nei supermercati

Contrastare le truffe telefoniche e bancarie attraverso l'informazione e la prevenzione. È questo l'obiettivo della nuova campagna promossa da Basko, insegna del Gruppo Sogegross, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che dal 12 al 14 giugno porterà nei supermercati liguri momenti di sensibilizzazione dedicati alla sicurezza dei cittadini.

L'iniziativa nasce per rispondere a un fenomeno sempre più diffuso e insidioso. Chiamate apparentemente provenienti da istituti bancari, messaggi urgenti sul cellulare, richieste di dati personali o bonifici immediati sono solo alcune delle modalità utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime, facendo leva su paura, fretta e vulnerabilità emotiva.

Per aiutare i cittadini a riconoscere e prevenire questi tentativi di frode, alcuni punti vendita Basko ospiteranno desk informativi presidiati da rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri. Durante le giornate della campagna saranno distribuiti materiali informativi e forniti consigli pratici sui comportamenti da adottare in caso di telefonate sospette, SMS fraudolenti, richieste anomale di denaro o tentativi di phishing.

I supermercati coinvolti nell'iniziativa saranno quelli di Genova Quarto, Genova Molassana, Cornigliano, San Salvatore di Cogorno, Imperia, Diano Marina, Romito Magra e La Spezia in via Veneto.

L'appuntamento rientra nel progetto "Basko For Next Gen", il programma attraverso il quale l'insegna promuove attività dedicate alla sostenibilità e alla crescita culturale, sociale e informativa delle comunità locali. Un percorso che punta a offrire ai cittadini strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della vita quotidiana.

"Ogni giorno i nostri punti vendita rappresentano luoghi di incontro e vicinanza con il territorio. Da questa consapevolezza nasce la volontà di promuovere, insieme all'Arma dei Carabinieri, un'iniziativa concreta di informazione e prevenzione su un fenomeno che oggi coinvolge un numero crescente di persone", afferma Giovanni D'Alessandro, direttore della Business Unit Retail del Gruppo Sogegross.

"Le truffe telefoniche e bancarie colpiscono sempre più spesso anziani, famiglie e soggetti fragili. Creare occasioni di collaborazione con le forze dell'ordine significa offrire ai cittadini strumenti utili per aumentare la consapevolezza e contribuire alla tutela delle comunità locali", aggiunge D'Alessandro. "Con Basko For Next Gen vogliamo affrontare temi vicini alla vita quotidiana delle persone, trasformando i nostri supermercati in spazi accessibili non solo per fare la spesa, ma anche per informarsi, dialogare e sentirsi parte di una comunità".

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