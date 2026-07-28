Ex Ilva, Ceraudo a Telenord: " Sentenza che certifica il fallimento del governo"

Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo, intervistato da Telenord, fa il punto sulla situazione dell'ex Ilva a seguito della sentenza della Corte d'appello che ha sancito la chiusura entro 90 giorni delle lavorazioni a caldo. Tanti le ripercussioni che potrebbero registrarsi sugli impianti di Genova, proprio quando sembrava imminente l'acquisizione da parte di Jindal. Da valutare se, a seguito delle recenti novità, l'ipotesi spacchettamento tra Taranto da una parte e Genova e Novi Ligure dall'altra possa tornare d'attualità.

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