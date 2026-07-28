Genova: plana al 'Colombo' il jet privato di Michael Jordan

Il jet privato di Michael Jordan è atterrato all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. L’arrivo dell’aereo dell’ex leggenda NBA (foto Roberto Gorini - Goa Spotters) alimenta le ipotesi su una possibile nuova tappa italiana dopo il passaggio tra Costa Smeralda, Taormina, Milano e il Principato di Monaco.

Jordan, da anni protagonista dei viaggi estivi nel Mediterraneo, potrebbe essere diretto verso la sua imbarcazione di lusso, il M’Brace, super yacht di 75 metri costruito dal cantiere tedesco Abeking & Rasmussen e acquistato nel 2022 per circa 115 milioni di dollari.

La nave, simbolo dello stile di vita dell’ex campione dei Chicago Bulls, si muove abitualmente tra Baleari, Costa Azzurra e le principali località del Mediterraneo. Attualmente si trova a Montecarlo, dove Jordan è stato recentemente avvistato.

Il mantenimento del mega yacht comporta costi elevatissimi: secondo stime del settore, tra equipaggio, carburante, assicurazioni, ormeggi e gestione ordinaria, la spesa può arrivare a circa 180 mila euro a settimana, oltre 9 milioni di euro l’anno.

Un investimento sostenibile per un uomo che, dopo aver lasciato il parquet, ha trasformato il proprio nome in un marchio globale, diventando uno degli sportivi più influenti e riconoscibili al mondo.

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