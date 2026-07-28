Chiavari: addio all'economista Lorenzo Caselli, formò generazioni di studenti universitari

È scomparso all’età di 87 anni Lorenzo Caselli, (foto da sito UniGe) economista e docente emerito dell’Università di Genova, figura di grande rilievo nel panorama accademico e imprenditoriale ligure.

Originario di Chiavari, Caselli ha dedicato gran parte della sua vita allo studio dell’economia e alla formazione di generazioni di studenti. Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita a Genova nel 1962 con il massimo dei voti, ha intrapreso una lunga carriera universitaria fino a diventare professore ordinario e punto di riferimento della facoltà genovese.

Nel corso della sua attività ha ricoperto importanti incarichi istituzionali, tra cui quello di preside della Facoltà di Economia e direttore di dipartimento. Dal 2004 ha inoltre approfondito i temi dell’etica economica e della responsabilità sociale delle imprese.

Oltre al ruolo accademico, Caselli è stato presidente della Compagnia di San Paolo e protagonista del dialogo tra università, imprese e territorio.

Lascia la moglie Mariagrazia, i figli Stefano e Marco e i nipoti. Le celebrazioni funebri si terranno a Chiavari, mentre la famiglia ha invitato chi volesse ricordarlo a sostenere il Villaggio del Ragazzo, realtà a cui il professore era particolarmente legato.

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