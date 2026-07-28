Caldo e siccità, l'allarme degli agricoltori liguri: "Servono interventi strutturali, ora o mai più"

Anche il settore dell'agricoltura e dell'allevamento soffre a seguito delle continue ondate di calore che stanno attraversando l'Europa e l'Italia.

Situazione analoga in Liguria, dove il caldo stringe la propria morsa: "Gli allevatori, soprattutto in alta quota, denunciano mancanza di acqua e si stanno approvvigionando con autobotti. Olivicoltura in grande difficoltà, anche se finora le piante hanno abbastanza retto il colpo. COn queste temperature così alte e la mancanza di pioggia, ci sono problematiche gravi" - dice a Telenord il presidente di CIA Agricoltori Liguria Stefano Roggerone.

Quali possibili soluzioni? Per Roggerone bisogna intervenire presto, ma non soltanto in caso di emergenza: "Servono operazioni strutturali importanti, dobbiamo avere acquedotti dedicati all'irrigazione, dobbiamo avere il coraggio di intercettare l'acqua e dare l'acqua nel momento in cui ce n'è bisogno, come ora, per esempio con piccoli bacini e non grandi dighe, piccoli invasi che possano raccogliere l'acqua nei momenti di maggiori piovosità e quindi avere adesso una scorta, dovremo anche avere il coraggio di affrontare tutto quello che riguarda le acque reflue e quindi studi per la depurazione, fare delle prove per la depurazione di queste acque e vedere se possano essere utilizzate per l'irrigazione. Non si possono più rimandare interventi del genere".

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