Liguria tra le regioni più virtuose d’Italia: il rischio povertà sotto la media nazionale

Nel 2024, il 16,2% della popolazione dell’Unione Europea, pari a circa 72,1 milioni di persone, è risultata a rischio povertà, confermando i dati dell’anno precedente. Lo rileva Eurostat, evidenziando come le differenze tra le regioni europee siano ancora molto marcate.

In questo contesto, la Liguria si conferma tra le regioni italiane con i tassi più bassi: solo il 10,8% della popolazione ligure è considerato a rischio povertà, ben al di sotto della media nazionale, che vede alcune regioni meridionali in cifre decisamente più preoccupanti, come Calabria (37,2%), Campania (35,5%) e Sicilia (35,3%).

Tra le province autonome italiane, le più virtuose rimangono Bolzano (5,9%) e Trento (6,9%), seguite da Emilia Romagna (7,3%) e Marche (9,6%). Se da un lato il dato europeo sottolinea l’emergenza nelle regioni più svantaggiate del continente, dall’altro la Liguria si conferma un esempio di resilienza economica, con il rischio povertà sotto la soglia critica e in linea con le regioni del Nord Italia.

