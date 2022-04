Liguria, "Testa la vista" in tutta la regione per prevenire la degenerazione maculare

di Redazione

L'esperienza genovese sarà allargata agli altri comuni. L'assessore Ferro: "Far conoscere questa malattia per portare avanti una seria prevenzione"

La degenerazione maculare rappresenta la principale causa di cecità dopo i 50 anni.

Oltre un milione di persone ne sono affette in Italia.

Con l'avanzare dell'età il rischio di degenerazione maculare e il rischio di aggravamento della malattia progressivamente aumentano.

"Abbiamo bisogno di far conoscere questa malattia - dichiara l'assessore regionale agli Stili di Vita Consapevoli di Regione Liguria Simona Ferro - per portare avanti una seria prevenzione. Dopo l'esperienza del Comune di Genova che ha promosso il test di autovalutazione del Comitato Macula 'Testa la Vista' abbiamo deciso di riproporlo nelle medesime modalità in Regione Liguria per poi ampliarlo in tutti i Comuni".

"Avere a disposizione un test - spiega il vicesindaco del Comune di Genova Massimo Nicolò - può rivelarsi fondamentale per riconoscere l'insorgere di retinopatie e maculopatie".

"Oggi è un grande giorno in quanto grazie a Regione Liguria riusciamo a sensibilizzare tutti su questo problema", ha sottolineato Massimo Ligustro presidente del Comitato Macula 'Testa la vista' è un innovativo strumento di indagine digitale che nasce con l'intento di supportare il Comitato Macula.

Si tratta di un test di autovalutazione della vista basato sull'osservazione di una serie di immagini a partire dalla griglia di Amsler, metodo già collaudato dagli oftalmologi per intercettare con efficacia gli indizi di disturbi visivi associabili a problematiche retiniche e maculari.

SOS Macula è un servizio gratuito dell'associazione Comitato Macula attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 al numero 3755378678.