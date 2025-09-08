Liguria-Slovacchia: Bucci incontra l’Ambasciatrice Wursterová in vista della visita del Presidente Pellegrini

Si intensificano i rapporti tra la Liguria e la Slovacchia. Questo pomeriggio il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha ricevuto in visita ufficiale l’Ambasciatrice slovacca in Italia, Karla Matiaško Wursterová, accompagnata dalla Console Onoraria Raffaella Poggio.

L’incontro si inserisce nel percorso diplomatico che porterà a Genova il prossimo 3 ottobre il Presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini, per una visita ufficiale che prevede, tra gli appuntamenti principali, l’inaugurazione del Consolato Onorario della Slovacchia e una serie di incontri bilaterali tra imprese italiane e slovacche.

Durante il colloquio, le delegazioni hanno discusso delle prospettive di collaborazione tra la Liguria e la Slovacchia in settori strategici: economia, tecnologia, turismo, cultura, agroalimentare e sport. Particolare attenzione è stata dedicata al dialogo culturale e musicale, ambito in cui entrambe le realtà vantano tradizioni radicate.

“Un legame da consolidare” - Il presidente Bucci ha espresso apprezzamento per l’impegno diplomatico e culturale dell’ambasciatrice Wursterová e della Console Poggio, sottolineando l’importanza di costruire relazioni stabili e durature con i partner europei. “Genova e la Liguria vogliono rafforzare il loro ruolo nei rapporti internazionali – ha dichiarato Bucci – e la Slovacchia rappresenta un interlocutore strategico su molti fronti, dalla cooperazione economica alla promozione culturale”.

La visita del Presidente Pellegrini a ottobre si preannuncia come un momento chiave per aprire nuove opportunità di scambio e collaborazione tra il sistema Liguria e il tessuto istituzionale ed economico slovacco.

