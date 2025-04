Liguria, sicurezza sui treni, Traverso (Siap): "Sbagliato escludere sindacati polizia da tavolo di confronto"

Si alza la voce del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) in merito alla gestione della sicurezza ferroviaria in Liguria. Roberto Traverso critica duramente l’operato della Regione Liguria e dell’assessore alla sicurezza Marco Scajola, colpevole – secondo il sindacalista – di non aver convocato i rappresentanti della Polizia di Stato ai recenti incontri sul tema. "Condividiamo la preoccupazione dell’assessore Scajola per l’assenza ingiustificata del gruppo Ferrovie dello Stato al tavolo di confronto – afferma Traverso – ma è altrettanto grave l’esclusione dei sindacati di Polizia, in particolare del SIAP, che rappresenta le donne e gli uomini della Polfer, coloro che quotidianamente garantiscono la sicurezza sui treni e nelle stazioni".

Il sindacalista sottolinea come la sicurezza ferroviaria non possa essere affidata solo a figure di security privata o a rinforzi di personale di bordo: "È lo Stato, attraverso la Polizia Ferroviaria, che ha il compito – per legge – di garantire l’ordine pubblico. Ignorare questo elemento significa non affrontare seriamente il problema", aggiunge Traverso, ricordando che i sindacati di Polizia non possono legalmente aderire alle confederazioni sindacali, e per questo devono essere convocati direttamente. Il SIAP denuncia anche una più ampia mancanza di attenzione nei confronti della Polfer e dei suoi operatori, alle prese con gravi carenze di organico e con difficili condizioni di lavoro. In questo quadro, il sindacato chiede alla Regione di stipulare convenzioni con la vigilanza privata per supportare le attività della Polizia di Stato, sottolineando l’inefficacia dell’attuale modello di sicurezza adottato da RFI.

Infine, Traverso torna sulla vicenda della stazione di Sanremo (nella foto), definita "vergognosa": "Abbiamo denunciato la presenza di fumi nocivi e situazioni sospette nei rilievi ambientali, con impianti di aerazione attivati solo in occasione dei controlli. È in gioco la salute di tutti i lavoratori, non solo dei poliziotti".

"Non resteremo in silenzio. Chiediamo rispetto per il nostro ruolo e un immediato confronto istituzionale serio e inclusivo. Solo così - conclude - si può davvero parlare di sicurezza sui treni".

