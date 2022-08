Liguria, si torna a scuola il 14 settembre: ecco tutte le nuove regole

Dal 14 settembre al 10 giugno: sono le date di primo e ultimo giorno di scuola per gli studenti liguri nell'anno scolastico 22/23. Solo le scuole dell'infanzia resteranno aperte qualche settimana in più, fino al 30 giugno 2023. Il totale dei giorni scolastici, al netto di vacanze di Natale e Pasqua, sarà dunque di 206 giorni.

Ma che annata sarà per gli alunni a proposito delle norme covid? Non vi è più l'obbligo di indossarle, ma i soggetti fragili (che siano studenti, docenti o altro personale scolastico) dovranno ancora portare le ffp2 per garantirsi una protezione adeguata. Restano in vigore le sanificazioni e i ricambi d'aria frequenti come modalità di rendere più igienico l'ambiente.

In caso di aumento del rischio per una nuova crescita dei casi scattano: distanziamento di almeno 1 metro; aumento della frequenza di sanificazione periodica somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione, consumo delle merende al banco e tornerebbero a rivedersi anche le mascherine.

Nella scuola d’infanzia l’impiego delle mascherine per i bambini sotto i 5 anni, non è mai stato previsto in passato e non lo sarà neppure in caso di crescita della curva dei contagi. Per il resto, in base alle indicazioni pubblicate dall’Istituto superiore di sanità (Iss), le regole sono abbastanza simili a quelle per la scuola di primo e secondo grado. Le misure di prevenzione di base prevedono l’utilizzo di mascherine (FFP2) per personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 e permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Previste anche: igiene delle mani, sanificazione con uno o più casi confermati; ricambi d’aria frequenti.