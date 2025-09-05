Liguria, scuole, Natale (Pd): "A norma soltanto cinque edifici su cento"

Con l’inizio del nuovo anno scolastico alle porte, emergono dati preoccupanti sulla sicurezza degli edifici scolastici in Liguria. Secondo l’ultimo studio pubblicato da Tuttoscuola, basato su dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, solo il 4,7% delle scuole liguri risulta in possesso di tutte le certificazioni previste per la sicurezza. Si tratta della percentuale più bassa tra le regioni del Nord, addirittura inferiore alla media nazionale, che si attesta al 9,8%. “È una situazione inaccettabile – denuncia Davide Natale, consigliere regionale e segretario del Partito Democratico in Liguria –. A pochi giorni dal rientro in aula, migliaia di studenti liguri troveranno scuole che non garantiscono i livelli minimi di sicurezza”.

A preoccupare ulteriormente sono i 40 edifici scolastici totalmente privi di certificazioni, che pongono la Liguria agli ultimi posti anche su questo fronte, superata negativamente solo dal Friuli Venezia Giulia. Il valore è quasi il doppio rispetto alla media delle regioni del Nord-Ovest, evidenziando un ritardo strutturale e persistente. “Presenterò un’interrogazione in Regione – ha aggiunto Natale – per ottenere un quadro preciso degli istituti coinvolti e per sapere quali siano i tempi e le risorse previste per mettere finalmente in sicurezza le scuole”.

