Liguria, sbloccate le indennità per il personale dei Pronto Soccorso

GENOVA – Regione Liguria al termine del confronto sindacale tra l’assessore alla Sanità e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uil Fpl e Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing UP ha autorizzato lo sblocco delle indennità destinate agli operatori sanitari dei Pronto Soccorso per gli anni 2023 e 2024. Si tratta di un totale di 5 milioni e 270 mila euro, che andranno a riconoscere concretamente l’impegno di chi ogni giorno è in prima linea nell’emergenza sanitaria.

“Questo intervento rappresenta un importante segnale di attenzione verso il personale sanitario che opera quotidianamente per la salute dei cittadini nell’ambito dell’emergenza urgenza ospedaliera – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò –. Riconosciamo il loro fondamentale contributo al sistema sanitario regionale, spesso svolto in condizioni di grande pressione e con elevata complessità assistenziale. L’accordo che abbiamo sottoscritto stamattina permetterà quindi il pagamento delle spettanze dovute, restituendo dignità e riconoscimento al lavoro svolto in questi anni difficili”.

Il provvedimento rientra in una strategia regionale più ampia per il rafforzamento dell’emergenza-urgenza, che comprende investimenti strutturali, formazione e nuove assunzioni, con l’obiettivo di costruire un sistema sanitario sempre più efficiente, equo e centrato sui bisogni reali delle persone.

Commenta Gabriele Bertocchi (Cisl FP): “Felici dal risultato raggiunto con le sblocco dell’indennità per il pronto soccorso: si è vero ne rivendichiamo la paternità e ne siamo orgogliosi visto che da mesi siamo stati ai tavoli con la Regione e l’Assessorato per fare pressing e sbloccare questa situazione. I risultati si raggiungono anche cosi senza urlare al lupo, al lupo. Ci dispiace per quelli che pensano di avere la verità in tasca. Sempre e comunque qualunque cosa facciano”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.