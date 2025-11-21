Liguria, sanità, proposta alternativa del centrosinistra: “La nostra riforma va raccontata ai cittadini”
di Carlotta Nicoletti
"I principi cardine delle nostre proposte sono completamente diversi da quelli avanzati dalla Giunta"
Dopo aver consegnato la propria proposta di riforma della sanità al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, i Gruppi di opposizione – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando Presidente – si preparano a presentarla direttamente sui territori.
“I principi cardine delle nostre proposte sono completamente diversi da quelli avanzati dalla Giunta, e le tempistiche imposte da Bucci rendono difficile trovare una sintesi. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro e le nostre valutazioni nelle commissioni e in consiglio regionale”, hanno dichiarato i capigruppo Armando Sanna (Pd), Selena Candia (Alleanza Verdi e Sinistra), Stefano Giordano (M5S), Gianni Pastorino (Lista Orlando Presidente) e il vicepresidente della commissione Sanità, Enrico Ioculano, al termine dell’incontro con il governatore.
I rappresentanti dell’opposizione hanno annunciato una serie di cinque incontri territoriali, dal 1° al 5 dicembre, per illustrare ai cittadini, alle associazioni e ai sindacati i contenuti della loro riforma. “Partiamo da presupposti diversi rispetto a Bucci, le cui scelte mostrano crepe anche nel giudizio di autorevoli esponenti del centrodestra. Noi crediamo possibile costruire un sistema sanitario più attento e vicino ai bisogni di chi deve curarsi”, hanno aggiunto i capigruppo.
Calendario degli incontri territoriali:
Lunedì 1 dicembre – La Spezia, ore 18
Martedì 2 dicembre – Savona, ore 18
Mercoledì 3 dicembre – Sanremo, ore 18
Giovedì 4 dicembre – Chiavari, ore 21
Venerdì 5 dicembre – Genova, ore 18
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie