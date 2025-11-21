Liguria, sanità, proposta alternativa del centrosinistra: “La nostra riforma va raccontata ai cittadini”

Dopo aver consegnato la propria proposta di riforma della sanità al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, i Gruppi di opposizione – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando Presidente – si preparano a presentarla direttamente sui territori.





“I principi cardine delle nostre proposte sono completamente diversi da quelli avanzati dalla Giunta, e le tempistiche imposte da Bucci rendono difficile trovare una sintesi. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro e le nostre valutazioni nelle commissioni e in consiglio regionale”, hanno dichiarato i capigruppo Armando Sanna (Pd), Selena Candia (Alleanza Verdi e Sinistra), Stefano Giordano (M5S), Gianni Pastorino (Lista Orlando Presidente) e il vicepresidente della commissione Sanità, Enrico Ioculano, al termine dell’incontro con il governatore.





I rappresentanti dell’opposizione hanno annunciato una serie di cinque incontri territoriali, dal 1° al 5 dicembre, per illustrare ai cittadini, alle associazioni e ai sindacati i contenuti della loro riforma. “Partiamo da presupposti diversi rispetto a Bucci, le cui scelte mostrano crepe anche nel giudizio di autorevoli esponenti del centrodestra. Noi crediamo possibile costruire un sistema sanitario più attento e vicino ai bisogni di chi deve curarsi”, hanno aggiunto i capigruppo.





Calendario degli incontri territoriali:





Lunedì 1 dicembre – La Spezia, ore 18





Martedì 2 dicembre – Savona, ore 18





Mercoledì 3 dicembre – Sanremo, ore 18





Giovedì 4 dicembre – Chiavari, ore 21





Venerdì 5 dicembre – Genova, ore 18

