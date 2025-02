Liguria, sanità, Natale (Pd): "Nessuna risorsa aggiuntiva per migliorare sistema e per Felettino"

"Basta prendere in giro i cittadini liguri con particolare accanimento sui circa 200mila spezzini. I 100milioni in arrivo per la Sanità ligure, annunciati dall’assessore Nicolò, non sono risorse aggiuntive per migliorare il sistema sanitario, come i 15 milioni per il Felettino non sono una novità e non garantiranno nuovi fondi. Era settembre 2023 quando, con effetti degni di un kolossal, la presidente Meloni, con Toti e tutta la sua corte, firmò il riparto delle risorse per la Liguria del Fondo Sviluppo e Coesione. In quell’occasione venne annunciato a tutti i liguri che venivano assegnati 15milioni e 500mila euro al Felettino. Già allora tutti i pretoriani inneggiavano al miracolo. Peccato che quelle risorse non erano né aggiuntive né sostitutive del finanziamento privato, ma servivano alla Regione per levare dal finanziamento risorse proprie. A distanza di un anno e mezzo arriva un sottosegretario e insieme ai suoi pretoriani vuol far credere che i 15,5 milioni assegnati al Felettino siano risorse in più. Invece, le risorse del Felettino sono le stesse annunciate a settembre 2023 e i 100 milioni di euro non serviranno per migliorare la qualità del servizio, ma per ripianare parte del buco di bilancio creato dal centrodestra nei 10 anni di governo". Così il consigliere regionale e segretario del PD Liguria Davide Natale sulle risorse per la sanità annunciate dall’assessore Massimo Nicolò.

"La Giunta e il centrodestra, a tutti i livelli, risparmino queste bugie di bassa lega, con cui pensano di poter prendere in giro i cittadini, che invece chiedono risorse per implementare veramente i servizi. I tempi di attesa per le visite specialistiche, per gli esami diagnostici o di prevenzione sono sempre più lunghi. È stato distrutto il principio di equità sociale creando cittadini di serie A e B. Il centrodestra al Governo e in Regione pensa di poter abbindolare i liguri descrivendo scenari utopistici, ma invece propagandano solo falsità. Basta passerelle, nomina di saggi e consulenti e di Consigli superiori di sanità senza scopo e funzione, basta pensare a spendere ulteriori soldi pubblici per incrementare il numero di assessori e sottosegretari, la Giunta - conclude Natale - utilizzi tutte le risorse disponibili per la sanità e utilizzi parole di verità".

