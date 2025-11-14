Liguria, sabato sotto la pioggia: attesi temporali sul centro e a Ponente

Arpal ha emanato un’allerta gialla per temporali che interesserà buona parte della Liguria nella giornata di sabato 15 novembre. Il provvedimento riguarda il Centro-Ponente della regione, coinvolgendo le zone A, B, D ed E, con orari differenti a seconda dei territori.





Nel dettaglio, l’allerta sarà attiva dalle 00 alle 15 sul Ponente (Zona A), dalle 00 alle 18 sul Centro (Zona B) e sui versanti padani di Ponente (Zona D), mentre sui versanti padani di Levante (Zona E) scatterà dalle ore 6 fino alle 18.





L’instabilità è legata all’avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è previsto per domenica. Già tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi sono attesi rovesci moderati sul Ponente e parte del Centro, con cumulate localmente significative sulle zone interne. I venti orientali sono in rinforzo e diventeranno localmente forti, soprattutto lungo i capi costieri, mentre il mare sarà molto mosso per onda da Sud-Est.





Nelle ore notturne si prevede un peggioramento sul Centro-Ponente, con piogge moderate e possibili fenomeni intensi in grado di causare danni puntuali. La fase instabile proseguirà anche tra la mattina e il tardo pomeriggio di sabato, con temporali localmente persistenti. I venti da Sud-Est raggiungeranno intensità forti, tra 50 e 60 km/h, con raffiche più decise sui crinali e sulle coste. Il mare rimarrà molto mosso su tutta la regione.





La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta, monitorando l’evoluzione del quadro meteorologico.

