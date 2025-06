Liguria, rapporti con Israele, Campora (NM) e Boitano (OL): "Chiudere al dialogo è un errore, la diplomazia è l’unica via per la pace”

In un clima internazionale segnato da forti tensioni e crescenti polarizzazioni, i capigruppo regionali Matteo Campora (Vince Liguria – Noi Moderati) e Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria) prendono una posizione netta a favore del dialogo e della diplomazia come strumenti indispensabili per la costruzione della pace.

I due consiglieri si dicono contrari ai documenti recentemente presentati in Consiglio regionale da alcuni colleghi, tra cui Gianni Pastorino e Selena Candia, i quali invitano a interrompere i rapporti istituzionali con il Governo israeliano. Una scelta che, secondo Campora e Boitano, rischia di compromettere ogni possibilità di mediazione e confronto.

“Che non passi il messaggio che ignoriamo la gravità della guerra – afferma Matteo Campora – ma il nostro auspicio è che si continui a cercare il confronto attraverso il dialogo e non attraverso la violenza. Come affermava Isaac Asimov, ‘la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci’. Quando manca la capacità di comprendersi, si ricorre alle armi. Ma chiudere le porte al dialogo non aiuta: mantenere vivo il canale della diplomazia può rappresentare un contributo concreto alla costruzione della pace”.

Sulla stessa linea d’onda anche Giovanni Boitano, che sottolinea la delicatezza del momento: “È fondamentale non precludere alcuna via che possa portare al dialogo. La diplomazia e il confronto restano gli strumenti più efficaci per affrontare questioni tanto complesse e dolorose. Chiudere i rapporti internazionali significa rinunciare alla possibilità di un percorso di pace”.

