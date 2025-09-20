Liguria prima in Italia per consumo di energia green: premiata da Aceper

Con il 41% dei consumi coperti da fonti rinnovabili, la Liguria conquista il primo posto nella classifica nazionale stilata da Aceper, l’associazione che riunisce produttori e consumatori di energia pulita. Un risultato che supera regioni storicamente virtuose come Lombardia e Trentino Alto Adige, ferme al 39%.

Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cerimonia organizzata dalla Regione, durante la quale Aceper ha elogiato la capacità della Liguria di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità, nonostante le difficoltà geografiche e infrastrutturali.

Oltre al premio, l’associazione ha anche devoluto un contributo alla Caritas di Genova, destinato alle famiglie in difficoltà. Un gesto che sottolinea l’approccio integrato alla transizione ecologica: non solo riduzione dell’impatto ambientale, ma anche inclusione sociale e giustizia climatica.

Secondo Aceper, il modello ligure – basato su collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese – rappresenta un esempio replicabile anche in altri territori. Tra le tecnologie su cui la regione punta per il futuro: eolico offshore, smart grid e sistemi di accumulo, in linea con gli obiettivi del Green Deal e dell’Agenda 2030.

